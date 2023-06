Cartabianca, Mauro Corona: "Questi sono per lui", l'omaggio impensabile al Cav

13 giugno 2023 a

"Questi sono per lui": Mauro Corona ha realizzato dei fiori in legno per Silvio Berlusconi e li ha mostrati in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3. Poi, quando la conduttrice gli ha chiesto cosa pensasse della morte dell'ex premier, lo scrittore - commosso - ha risposto: "Mi dispiace molto, e dispiacerà a molti, anche ai nemici... Come faremo senza questa figura a volte contraddittoria, a volte un po' spocchiosa? A me sinceramente fa male sapere che non c'è più. All'inizio lo avevo anche maltrattato in qualche occasione. Ma ho dalla mia l'onestà di aver chiesto scusa a Berlusconi e quindi ho la coscienza a posto".

"Quindi adesso lei pensa solo bene di Berlusconi?", lo ha incalzato ancora la Berlinguer. E Corona, in modo onesto, ha risposto: "No, questo significherebbe mettermi al livello di quelli che ho sentito da ieri a questa parte... Io mi chiedo perché non gliele hanno dette prima tutte queste cose a Berlusconi, ho visto lacrime finte". Secondo lo scrittore, insomma, nei numerosi speciali dedicati al Cav in queste ore su diverse reti non tutti sarebbero stati onesti nei loro giudizi. Infine il braccio destro della Berlinguer ha chiosato: "Ora gioverebbe, per rispetto suo e dei suoi familiari, un po' di silenzio".