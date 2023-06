Francesco Storace: "23 anni di processi, ecco di chi ho paura"

16 giugno 2023 a

a

a

"Non vi fate intimidire, andate avanti": Francesco Storace lo ha detto a Riccardo Molinari a L'Aria che tira su La7 riferendosi alla riforma della giustizia. "C'è da avere paura dell'opposizione, altro che della maggioranza", ha poi aggiunto il giornalista, secondo cui si starebbe dando una libera interpretazione del provvedimento. "Io mi sono beccato 23 anni di processi senza un'intercettazione a mio carico, una! Io ci sono passato per queste cose e non ci scherzerei mai", si è poi sfogato Storace.

"La battaglia è vinta": clamoroso dai vertici Pd, chi zittisce Elly Schlein

"C'è un tema grande come una casa: qui si continua a insistere contro Berlusconi persino dopo la morte", ha sottolineato ancora la firma di Libero. Che poi ha voluto chiarire alcuni punti della riforma: "Io ho sentito parlare di stretta sulle intercettazioni, dov'è questa stretta? È sulla pubblicazione, è una cosa diversa. Non c'è un reato che non sarà perseguito perché non si possono fare intercettazioni. Bisogna smetterla col dire balle ai cittadini". E ancora: "Pure la storia della custodia cautelare... Amici miei, ma lo sapete o no che ogni anno mille persone vanno in carcere e alla fine sono innocenti? Io non ne posso più di vedere gli innocenti in carcere, vorrei vedere i colpevoli in carcere. Se c'è una riforma che rimette in equilibrio i poteri io sono contento. E se ci sono pezzi di opposizione che votano questa riforma, io credo che stia accadendo qualcosa di intelligente".

Qui l'intervento di Storace a L'Aria che tira