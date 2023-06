Non è l'Arena, Urbano Cairo convocato dai pm: il mistero della foto

18 giugno 2023 a

Urbano Cairo è stato convocato dalla Procura di Firenze come persona informata dai fatti. I pm Luca Turco e Luca Tescaroli indagano sui “mandanti esterni” delle stragi del 1993 e vogliono approfondire l’improvvisa chiusura di Non è l’Arena, avvenuta pochi giorni prima della puntata di Massimo Giletti proprio sull’inchiesta di Firenze. Cairo ha sempre sostenuto che quella della chiusura è stata una scelta esclusivamente editoriale, senza ingerenze esterne.

Fatto sta che Giletti stava lavorando sull’inchiesta che vedeva indagato anche Silvio Berlusconi, oltre che Marcello Dell’Utri. I pm si sono interessati a Non è l’Arena quando è stato ospitato Salvatore Baiardo, che ha parlato dei presunti rapporti (mai riscontrati) del Cav e di Dell’Urto con i boss Graviano. In particolare si cerca di fare chiarezza sulla foto del 1992 che Baiardo avrebbe mostrato a Giletti e che si presume ritraesse Berlusconi con Giuseppe Graviano e il generale dei Carabinieri Francesco Delfino.

Giletti non ha mai avuto in mano questa foto, aveva riconosciuto il Cav ma non aveva la certezza che ci fosse davvero Graviano e che lo scatto fosse autentico. In tutto ciò Cairo era a conoscenza di questa foto? “No”, ha risposto a Francesca Fagnani, che ha avuto modo di chiederglielo al Festival della tv di Dogliani. Adesso toccherà ai pm fare le domande.