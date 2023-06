Schlein, profezia-Meli: "Talmente debole che tutti provano a sfruttarla"

19 giugno 2023 a

La direzione nazionale del Pd non sarà il teatro di alcun processo vero e proprio a Elly Schlein. Ne è convinta Maria Teresa Meli, che è intervenuta a L’aria che tira, su La7, per fare il punto della situazione in casa dem: “Come da sua tradizione, il Pd agirà con grande ipocrisia, quindi non ci sarà nessun processo alla Schlein. Ci sarà una serie di interventi critici nei confronti della segretaria ma velatamente, con allusioni”.

Nessuno scontro diretto all’orizzonte, secondo la Meli: “Ognuno in quel partito cerca di sfruttare la debolezza della Schlein, che in questo momento è notevole dato che ha problemi su diversi fronti, per cercare di condizionarla. Non hanno però fatto i conti con il fatto che la Schlein non si vuole far condizionare: è intimamente convinta di quello che fa, rivendicherà la giustezza di essere andata in quella piazza sabato con Giuseppe Conte, dove c’era Beppe Grillo che straparlava. Non penso quindi che ci sarà un vero scontro”.

Intanto, però, alla vigilia della direzione nazionale Alessio D’Amato, ex assessore della giunta Zingaretti, si è dimesso: “Credo che nei territori ci sarà e in parte c’è già una fuga, anche silenziosa - ha spiegato la Meli - ma di persone non importanti come appunto D’Amato, però penso che i parlamentari non se ne andranno. Quelli che sono i leader dell’attuale minoranza rimarranno lì”.