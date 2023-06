Elly Schlein ridicolizzata in prima pagina: "Che passamontagna mi consigliate?"

19 giugno 2023 a

a

a

Fa a pezzi il Pd, Elly Schlein. E Osho fa a pezzi lei. In prima pagina sul Tempo campeggia a caratteri cubitali la crisi del Partito democratico innescata dalla partecipazione, ingenua e tragicomica, della sua segretaria alla manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle a Roma contro la precarietà. Quindi l'accusa incassata di essere subalterna a Giuseppe Conte.

"Distorto e pericoloso": Matteo Salvini a valanga, chi fa a pezzi con due parole

Quindi i silenzi imbarazzati dopo gli show sul palco di Moni Ovadia (una sparata filo-russa contro la Nato e l'occidente sulla guerra in Ucraina) e soprattutto Beppe Grillo, quello del passamontagna e delle Brigate del reddito di cittadinanza.

Proprio sul passamontagna si scatena Federico Palmaroli in arte Osho nella sua foto-satira in prima. Nell'immagine una sorridente Schlein, in elegante completo shabby-chic, si interroga sull'opportunità politica della sua presenza: "Su sto rosa antico che tinta de passamontagna me consijate?", è la frase rubata (finta, ovviamente) alla segretaria, ormai diventata una talebana dell'armocromia. I danni dell'ideologia, si direbbe.

"L'unica cosa che merita": Guido Crosetto distrugge Beppe Grillo con una sola frase

Contemporaneamente, su Twitter, Palmaroli-Osho ha ridicolizzato anche i grillini con un'altra vignetta. "A me però il passamontagna co tutti sti ricci nun m'entra", si lamenta un affranto Danilo Toninelli. A consolarlo con fare paterno ci pensa un allisciatissimo Conte: "N te preoccupà te presto la piastra". Il dialogo, a sinistra, va alla grande.