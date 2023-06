Oliviero Toscani-choc: "Per fortuna Berlusconi è morto". La furia di Gasparri

20 giugno 2023 a

Di fronte agli insulti Maurizio Gasparri non rimane a guardare. Nel giorno della commemorazione di Silvio Berlusconi al Senato, Oliviero Toscani non perde occasione per offendere. Già l'esordio è da querela. Se poi si aggiunge il fatto che le parole vengano pronunciate all'università, ancora peggio. Il fotografo, proprio nel complesso universitario della Federico II di Napoli, dove è stato presentato il progetto "Tutt'egual song 'e criature", ha festeggiato la scomparsa del leader di Forza Italia.

"Per fortuna Berlusconi è morto, ci rendiamo conto che ci ha rubato la dignità sociale? Eravamo un Paese dignitoso, con lui c'è stato un grande bombardamento. Negli ultimi anni abbiamo visto una grande deviazione culturale in questo Paese". E ancora: "Gli eroi in Italia sono i gangster, sono i Berlusconi". Affermazioni non passate inosservate al senatore di Forza Italia. "Leggo con disgusto il delirio di un noto fotografo, che si pone, con le sue parole, al di fuori del genere umano".

Come ricordato da Gasparri, "accanto a un coro di affetto e di apprezzamento per Silvio Berlusconi, una infima minoranza, per numero e per livello morale, resta immersa nel livore e nello squallore. Dichiararsi 'contento' della morte di una persona è il punto di abiezione estrema che si possa raggiungere". Motivo per cui non mancheranno le conseguenze: "Ma il fotografo che si compiace di manifestare il suo odio, (anni fa fu condannato in tribunale pagando per le offese che mi rivolse), non sfuggirà alla condanna più dura. Quella della pubblica opinione, che osserva certamente con disgusto tanta miseria e simili esplosioni di odio. Che squalificano chi le causa e rimane poi sommerso da una meritata riprovazione. Del resto quale destino più severo che essere Toscani?".