Oliviero Toscani choc: "Berlusconi peggio di Mussolini"

16 giugno 2023 a

a

a

La lunga lista dei nemici di Silvio Berlusconi, coloro che l'hanno insultato in vista, non si fermano neppure di fronte alla sua morte. Ne è un esempio Oliviero Toscani. È lui ad accodarsi alle polemiche di sinistra. "Il lutto nazionale per la morte di Berlusconi? Esagerato e ridicolo. Purtroppo non avranno mai un lutto nazionale le persone normali, cioè tutte quelle persone che non hanno rubato o che non hanno fatto interesse privato in atti d’ufficio". Ma non solo, perché ai microfoni de La Zanzara il fotografo dice di trovare "tutto eccessivo, dallo stop alle votazioni nelle Camere ai funerali di Stato, che sono stati fatti su misura per lui".

"Imbecille, cretino": Toscani insulta Meloni, Cruciani lo fa a pezzi

Poi ecco tirare in ballo il fascismo: "Berlusconi ha inciso sulla storia italiana negli ultimi 30 anni? Anche Mussolini, se è per questo. Non credo proprio che Berlusconi passerà alla storia come Cavour. E io non vorrei mai passare alla storia come Berlusconi. Lui in un certo momento storico aveva una tale maggioranza e un tale potere che avrebbe potuto dimostrare di essere un grande statista. E ha perso questa occasione. Non è stato un grande statista e non passerà mai alla storia come tale".

Vede la faccia di Meloni e... l'ultima imbarazzante porcheria di Oliviero Toscani

Addirittura rincara la dose: "In un certo senso Berlusconi è stato peggio di Mussolini, perché ci ha tolto una morale e una dignità che prima avevamo. Ci ha fatto diventare un popolo di ballerine, ci ha volgarizzato, ci ha messo rossetto, tacchi. Ci ha messo il c*** di fuori". E non solo. Ecco altro livore: "Come Mussolini, aveva sicuramente una concezione maschilista di dominio dell’uomo nel senso tradizionale italiano, per dimostrare che era un uomo e che sc***e una donna al giorno era indice di virilità. Secondo me, invece, questo è un segno di debolezza virile".