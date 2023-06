Fininvest, "il giorno decisivo": cosa può accadere tra poche ore

28 giugno 2023 a

a

a

Non si hanno ancora notizie del testamento di Silvio Berlusconi e della sua apertura, ma nel mentre sta arrivando un giorno molto importante, praticamente decisivo per il futuro di Fininvest. È infatti convocata per domani pomeriggio, giovedì 29 giugno, l’assemblea in via Paleocapa, a Milano. Si tratta del primo appuntamento dopo la morte del Cavaliere: all’ordine del giorno ci saranno l’approvazione dell’ultimo bilancio e soprattutto il rinnovo del consiglio di amministrazione.

Stando a quanto riporta l’Adnkronos, si agirà in totale continuità sotto ogni punto di vista, come già spiegato in una nota di Fininvest dello scorso 12 giugno: “La forza creativa di Silvio Berlusconi, il suo genio imprenditoriale, la costante correttezza dei comportamenti e la straordinaria umanità sono sempre stati patrimonio inalienabile della società, come delle aziende del gruppo. E tale patrimonio resterà alla base di tutte le nostre attività, che proseguiranno in una linea di assoluta continuità sotto ogni aspetto”.

Continuità che è valida anche per Mondadori e Mfe, come sottolineato da Marina e Pier Silvio Berlusconi. Nel frattempo gli altri figli - Barbara, Eleonora e Luigi - si sono incontrati via zoom per l’assemblea di H14, la società che detiene poco più del 21% di Fininvest e che fa capo a Luigi Berlusconi. Nessuna notizia è trapelata da questa riunione: l’unica certezza è che i tre figli minori del Cavaliere parteciperanno all’assemblea di domani.