Senaldi asfalta Fittipaldi: "Legge violata scientificamente"

07 luglio 2023 a

a

a

"La Meloni non è più giustizialista? Certo che lo è, pretende le dimissioni al rinvio a giudizio": Pietro Senaldi lo ha detto a In Onda, in collegamento con Luca Telese e Marianna Aprile su La7, riferendosi al caso Santanchè. La senatrice, nell'informativa di mercoledì scorso a Palazzo Madama, ha detto di non essere venuta a conoscenza, dopo le dovute verifiche, di indagini a suo carico. Qualche ora dopo fonti della Procura di Milano hanno fatto sapere che l'iscrizione della ministra del Turismo nel registro degli indagati "per bancarotta e falso in bilancio su Visibilia, il gruppo da lei fondato" non era più secretata.

"Questi si svegliano al mattino e...": Donzelli scatenato, come ridicolizza la sinistra

"Qui c'è un magistrato o un cancelliere che ha violato scientemente la legge per danneggiare il governo", ha poi aggiunto il condirettore di Libero. A cui ha subito risposto Emiliano Fittipaldi, direttore del quotidiano Domani, dove mercoledì mattina è stato scritto che la Santanchè era indagata. Un articolo ripreso dalla stessa ministra in aula: "È accaduto qualcosa che dovrebbe allarmare tutti voi. Affermo sul mio onore che non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia. Ma stamattina il quotidiano Domani afferma che sarei indagata, sia pure segretamente. Una cosa gravissima".

Qui l'intervento di Senaldi a In Onda

"Basta, non voglio più parlare": l'ira furibonda di Massimo Franco, gelo in studio

"Devi cambiare mestiere. Sei diventato il perfetto avvocato della Santanchè", ha replicato Fittipaldi a Senaldi. Ma quest'ultimo ha insistito: "L'unica notizia di reato di cui siamo tutti certi è che c'è un pubblico ufficiale che ha violato la legge per farti scrivere una cosa".