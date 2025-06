In Onda, Carlo Cottarelli si schiera con Carlo Nordio: "Il ministro ha ragione"

“Questo ufficio della Cassazione è intervenuto su cose che non dovrebbe fare” ecco perché “Nordio ha pure ragione”. Carlo Cottarelli sta con Carlo Nordio. L'economista di area Pd non ha dubbi nel contestare le dichiarazioni del massimario della cassazione, che aveva criticato proprio il ministro della Giustizia. Sollecitato da Marianna Aprile a In Onda, il talk show politico di La7, l'ex mr. Spending Review ha preso posizione sulla questione.

"L’ho trovato un po’ strano l’intervento - ha spiegato Carlo Cottarelli a Marianna Aprile e Luca Telese - questo ufficio della Cassazione commenta le leggi che ritiene più rilevanti. Il tipo che è stato dato va fuori lo scopo di questo ufficio. Deve dare informazioni tecniche, ma tirare fuori una questione di incostituzionalità non ha niente a che fare con l’interpretazione della legge. Mi sa che Nordio ha pure ragione per certi aspetti, perché questo ufficio è intervenuto facendo cose che non dovrebbe fare”.

Se perfino un economista di area progressista spezza una lancia in favore di Nordio, allora è chiaro che le parole del massimario della Cassazione stonano nella normale dialettica tra il Guardasigilli e l'istituzione. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, riguardo alla relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sul dl Sicurezza, aveva diffuso una nota: “In merito alle diffuse notizie di stampa, sono incredulo, e ho dato mandato all’Ufficio di Gabinetto del ministero di acquisire la relazione dell’ufficio del Massimario e di conoscerne l’ordinario regime di divulgazione”.