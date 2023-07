Bassetti, la commissione contro Conte? “Che rischio corriamo”

08 luglio 2023 a

Matteo Bassetti è intervenuto a L’aria che tira, su La7, per esprimere il suo punto di vista sulla commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid. La Camera ha fatto il primo passo approvando l’istituzione della commissione sulla gestione della pandemia. “Io credo che andare indietro e guardare a cosa si è fatto, nel bene e nel male, sia un esercizio importante anche per il futuro”, ha esordito Bassetti.

“Lo si può fare in tanti modi - ha aggiunto - noi abbiamo deciso per una commissione. Va bene, purché sia evidentemente di grande livello e sia soprattutto imparziale. Se la commissione deve andare a soddisfare l’appetito dei no-vax e dire che la campagna vaccinale italiana è stata fatta male, allora rischiamo di fare una figura meschina di fronte al mondo perché non compete al Parlamento andare ad analizzare se i vaccini hanno funzionato o meno. Alla commissione competerà analizzare le scelte sui lockdown o sulle mascherine”.

Insomma, per Bassetti dovrà limitarsi ad analizzare le scelte politiche: “Mi auguro che la commissione guardi a quel tipo di decisioni, se guarderà a quelle scientifiche non farà il suo mestiere. Il fatto di andare a guardare com’è stato composto il Cts e perché sono stati nominati alcuni anziché altri è lecito, mi auguro però che non sia una resa dei conti sui vaccini perché sarebbe una grande caduta”.