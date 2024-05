I russi avanzano: Kiev può perdere, Putin (non) vincere

11 maggio 2024 a

Fino a qualche settimana fa sulla guerra in Ucraina c’era un solo punto ben chiaro a tutti: nessuno può vincere la guerra. Il problema è che oggi l’Ucraina può perderla, anche se la Russia non può vincerla. Sembra un calembour, un gioco di paradossi, ma la natura della guerra è più complessa di quanto appaia nei talk show.