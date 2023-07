Donzelli, "ci vediamo fuori": gesto choc del grillino, caos in aula

06 luglio 2023 a

a

a

Caos in aula alla Camera durante l'esame della proposta di legge per l'istituzione della commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia da Covid. A protestare i deputati del Movimento 5 stelle, del Partito democratico e di Avs. Gli emendamenti presentati dalle opposizioni per includere nel testo anche l'operato delle Regioni sono stati bocciati dopo aver ricevuto parere negativo dalla maggioranza e dal governo. "Per favore, spiegateci perché non sono incluse le Regioni in questa proposta di legge", ha detto in aula il dem Marco Furfaro rivolgendosi ai banchi della maggioranza.

A prendere la parola a un certo punto è stato il deputato di FdI Giovanni Donzelli, che ha denunciato: "Voglio segnalare che il vicepresidente del M5S Ricciardi ha fatto il segno come se fossimo in un'osteria da bar, 'ti aspetto fuori, ci vediamo fuori'. Andrebbe sanzionato". Il vice presidente di turno Fabio Rampelli ha replicato: "Se è così spero che il deputato Ricciardi intenda scusarsi, se non è così andremo a verificare con le immagini".

In aula, comunque, le opposizioni hanno continuato ad accusare la maggioranza di mirare solo alla "propaganda" e di voler "colpire" con la commissione chi era al governo durante la gestione della pandemia. L'ex ministro della Salute Roberto Speranza ha detto: "Questa commissione, per come l'avete impostata, ignorando tutte le proposte delle opposizioni, ha un'unica finalità: mettere su un tribunale politico per colpire i membri dei governi che vi hanno preceduti".