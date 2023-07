Berlusconi, esplode il caso delle messe: "Non siamo coinvolti", rumors sulla Fascina

10 luglio 2023 a

Due funzioni religiose a un mese della morte per ricordare Silvio Berlusconi. Amici e colleghi del Cav dovranno scegliere se commemorare il leader di Forza Italia a Milano o a Roma. E sì, perché in vista di mercoledì, si legge sul Corriere della Sera, sono partiti due inviti. Uno firmato da Marta Fascina, la quasi vedova Berlusconi, che ha riunito parenti e amici stretti nella cappella di villa San Martino ad Arcore per evitare "l’effetto funerale bis". Con un messaggio recapitato allo stato maggiore degli azzurri ha chiarito che: "Qualsiasi altra iniziativa è individuale".

La puntualizzazione non ha inibito Licia Ronzulli, presidente di Forza Italia al Senato, che ha spedito un messaggio sui cellulari dei colleghi di partito. "In occasione del trigesimo della scomparsa del nostro presidente, mercoledì 12 luglio alle ore 19.30, presso la Basilica di Sant’Eustachio a Roma, verrà celebrata la santa messa in ricordo del nostro presidente", ha scritto la Ronzulli sui whatsapp arrivati agli azzurri. Chi è vicino a Marta Fascina ha fatto sapere al Corriere che "la messa organizzata non ha visto il coinvolgimento né di Marta, né della famiglia".