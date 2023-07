Selvaggia Lucarelli, odio e veleno: "Filippo Facci? Ammazza che belva la Fagnani"

11 luglio 2023 a

a

a

Selvaggia Lucarelli continua a pubblicare sui suoi profili social dei post contro Filippo Facci. In una delle ultime stories su Instagram la giornalista se la prende addirittura con Francesca Fagnani per la sua intervista a Facci, appunto. La giurata di Ballando con le stelle ha quindi condiviso alcuni screenshot dell'articolo filmato dalla conduttrice di Belve per denigrarla: "Sicuro che sia solo uno svarione e non il tuo stile?" domanda la Fagnani a Facci. Quindi si legge la risposta di Facci: "Quale stile? Vai in libreria dove è in vendita un mio libro (La guerra dei trent'anni. 1992-2022) che farà letteralmente storia, altro che è il mio stile l'inciampo di una frasetta del c***o, inconsistente, i cui semplicemente si sostiene che una persona ha preso cocaina e un'altra ci è andata a letto". E Selvaggia Lucarelli commenta: "Dopo tutto quello che è venuto fuori ecco le ficcantissime domande di Fagnani a Facci".

Ma non finisce qui. Selvaggia Lucarelli, infatti, tartassa la collega per la questione del presunto "sessismo" di Filippo Facci. Secondo lei infatti non è riuscita ad incalzarlo sull'argomento. "Ammazza che belva", ha quindi ironizzato la Lucarelli. Ma la Fagnani l'ha bellamente ignorata e non ha risposto alle sue accuse. Forse la Lucarelli ha il dente avvelenato per un post che Facci aveva scritto su di lei e nel quale la definiva una "gossipara spargizizzania".