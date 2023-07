Elly Schlein? "Porco ***": clamoroso ma vero, se scrivi Pd il pc bestemmia

Paolo Sartori 21 luglio 2023 a

a

a

Persino il correttore automatico, quando c’è di mezzo il “Pd-Elly”, sembra non vederci letteralmente più. O giocare brutti scherzi. Provare per credere? Dopo ciò che è capitato, suo malgrado, al giornalista Salvo Sottile forse non ce n’è bisogno. Il risultato? Un bestemmione che è tutto un programma. Riallacciamo il nastro. Tutto è partito da un post sulla pagina social del conduttore de I Fatti vostri che presentava la giornata delle leader – rispettivamente di governo e di opposizione – alle celebrazioni in onore del giudice -eroe Paolo Borsellino: «In occasione dei 31 anni dalla strage di via d’Amelio, dove persero la vita Paolo Borsellino e cinque uomini della scorta, ci saranno la premier Meloni e la leader del P**** D** Elly Schlein». Proprio così: l’acronimo del Partito democratico si è trasformato in un’imprecazione bella e buona.

"Mentana non mi ha creduto quando l'ho detto": Sottile, rivelazione esplosiva



Il post con la bestemmia, non poteva essere altrimenti, è diventato subito virale in rete. Un gesto voluto? Assolutamente no, ovviamente.

Per giunta l’autore del grossolano errore non è stato Sottile – in questi giorni in vacanza – ma un collaboratore che gestisce i suoi profili ufficiali. Quest’ultimo ha subito pubblicato un altro post per spiegare l’accaduto: «Mi scuso sinceramente per l’increscioso strafalcione nell’articolo pubblicato sulla pagina Facebook del direttore Salvo Sottile. Un episodio che mi risulta ancora di difficile comprensione, perché lontano anni luce da ciò che sono e da quello che scrivo normalmente».

"Strana campagna contro di me. Forse...": Magalli, bomba su Salvo Sottile



Poco importa, a suo avviso, se si sia trattato di un incidente legato alla correzione automatica, di un refuso «o di un hackeraggio del mio profilo».

Il punto più importante è porgere sentite scuse a tutti, «in primis al direttore Sottile, esente da ogni colpa, al membro della Camera dei deputati Elly Schlein, alla Rai e a tutti coloro che hanno letto l’articolo». Nonostante il collaboratore si sia assunto la piena paternità dell’erroraccio, ieri il Salvo Sottile non ha voluto essere da meno. «Faccio questo video, una volta tanto, non per parlare di notizie, ma di qualcosa che mi riguarda», ha esordito sulla sua pagina spiegando come in giornata (al momento è in Spagna a Barcellona, per qualche giorno di pausa insieme alla famiglia) sia stato raggiunto dalle telefonate di amici e colleghi che lo avevano avvisato di ciò che compariva sulla sua pagina Facebook: «C’era una bestemmia su una notizia che riguardava Elly Schlein, la segretaria del Pd: una cosa grave di cui sono sinceramente dispiaciuto e rammaricato». È lo stesso giornalista siciliano a ricostruire la vicenda: «È successo che un collaboratore della pagina, pubblicando il post è stato tradito dal correttore automatico e da una svista grave». Un incidente di cui si è scusato ampiamente l’autore ma di cui Salvo Sottile, elegantemente, si è assunto la responsabilità: «Siccome la pagina è mia, il responsabile sono io, sono io che ci metto la faccia, mi voglio assumere tutta la responsabilità e scusarmi profondamente con chi ha letto quel post e soprattutto con la segretaria del Pd Elly Schlein. A lei vanno le mie scuse più sincere».