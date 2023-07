Senaldi: "Ecco il titolo di Libero". A In Onda tutti sconvolti

26 luglio 2023 a

a

a

Pietro Senaldi, in diretta a In Onda su La7, ieri sera ha spoilerato il titolo di Libero oggi in edicola. E lo ha fatto su sollecitazione dell'onorevole Debora Serracchiani ospite in studio di Marianna Aprile e Luca Telese che poco prima avevano ricordato i titoli di Libero dedicati agli "estermisti del climi" come "La rompiballe va dal papa" riferita a Greta Thunberg per il quale Senaldi aveva già creato il diminuitivo "gretina". "Titoleremo 'Grandine fascista'", ha rivelato Senaldi scatenando l'ilarità dello studio e in particolare di Marianna Aprile che commenta: "È l'evoluzione del 'piove governo ladro'".

Trascinati via e ammanettati a bordo strada: A1, la fine orribile degli ecoteppisti | Video

Il concetto del titolo, ha spiegato Senaldi, va oltre: "Piove governo ladro, c'è il sole governo ladro". Senaldi si mette le mani in testa: "Magari fossimo solo al piove governo ladro. Qui anche se c'è il sole il governo è ladro". E dunque "la grandine è fascista". A quel punto la Serracchiani si è messa in cattedra ("Parliamo seriamente") e spiega a Senaldi: "Se l'Italia è un hotspot del clima hai il caldo che viene dall'Africa e hai il freddo che ti viene dal Nord Europa: non è che ci vuole una cattedra in ingegneria". Stando al gioco Senaldi e volendosi dimostrare preparato ha continuato: "Spiego anche perché: al Nord ci sono le Alpi e al Sud c'è il Mediterraneo". A questo punto è intervenuta Marianna Aprile a interrompere "il simposio". Ma nel frattempo la regia ha mandato in onda la prima pagina di una vecchia edizione di Libero con il titolo su Greta. "Autocritica per titolo su Greta?", ha chiesto Luca Telese al condirettore. La risposta di Senaldi: "Non mi posso scusare con Greta se ha grandinato a Milano o se qualcuno ha appiccato dei roghi in Sicilia. Per evitare incendi basta non appiccarli". Telese ha cercato di buttarla in caciara: "Pietro sei arrossito".