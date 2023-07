Senaldi zittisce Telese e Aprile: "Io dovrei chiedere scusa?"

26 luglio 2023 a

La puntata di In Onda su La7 si apre sul clima e si trasforma subito in un processo a Libero. In studio i conduttori Marianna Aprile e Luca Telese, oltre alla deputata Pd Debora Serracchiani e al giornalista Gerardo Greco. In collegamento da Milano il condirettore Pietro Senaldi. Ed è subito fuoco di fila.

"Siamo un programma di rieducazione ambientale - esordisce Telese -. Non ti senti di fare autocritica per quello che avete scritto su Greta Thunberg? L'avete insultata, l’avete chiamata la fanatica...". "I gretini...", aggiunge la Aprile. "L'hai inventata tu?", chiede Greco. "Non mi ricordo, ma ricordo il titolo 'La rompiballe va dal Papa'", ironizza Senaldi prima di farsi serio.





"Sentite, ma io dovrei chiedere scusa a Greta? Certo non mi posso scusare se ha grandinato oggi a Milano o se qualcuno in Sicilia ha appiccato dei roghi. La cosa migliore per evitare incendi sarebbe non appiccarli. La Calabria ha più guardie forestali dell'intero Canada, quindi i roghi al Sud non sono una novità, così come in Grecia". Quindi la contestazione su quanto detto poco prima dagli altri ospiti.

"Non è vero che Trump ha perso le elezioni per il clima, ha perso per altre ragioni. Non è vero che Vox ha perso per il clima. I Popolari che hanno trionfato in Spagna lo hanno fatto due settimane dopo la legge europea sul Green deal".