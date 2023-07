Saviano insulta Gasparri: "Non ha il diritto di pronunciare il mio nome"

27 luglio 2023 a

Anche Roberto Saviano deve fare i conti con le sue dichiarazioni. Dopo gli insulti a governo e ministri, ecco che arriva lo stop al suo programma in Rai. Insider, faccia a faccia col crimine, trasmissione di quattro puntate già registrate e previste da novembre su Rai 3, non andrà in onda. "La scelta è aziendale, non politica", ha spiega l'ad Roberto Sergio che non è comunque riuscito a evitare le polemiche. Addirittura il deputato Pd Walter Verini ha sollevato, a nome del gruppo dem, il caso davanti alla Commissione parlamentare Antimafia. Una scelta non piaciuta a Maurizio Gasparri.

"Altro che antimafia - esordisce il senatore di Forza Italia -, la sinistra si rivela presuntuosa e razzista. Presuntuosa perché ritiene che i propri alfieri siano intoccabili e incontestabili. Razzista perché ritiene che qualcuno possa essere insultato, in questo caso Salvini o altri, e qualcun altro no". Poi la stoccata ai dem: "Proporre poi di discutere queste cose in Commissione Antimafia è una cosa incredibile, provocatoria e improponibile. L'antimafia si deve occupare della difesa della legalità e non del narcisismo di conduttori che rivendicano il diritto di insultare le persone sgradite. La legge è uguale per tutti. La sinistra lo deve imparare. E anche i suoi alfieri".

Parole la cui replica, pure stizzita, non si è fatta attendere. Con un tweet lo scrittore torna a insultare: "Gasparri, lei il diritto di pronunciare il mio nome lo ha perso quando alla richiesta della Procura di procedere nei suoi confronti per le gravissime diffamazioni nei miei riguardi, si è nascosto dietro l’immunità parlamentare. Come sempre, i sodali in Parlamento hanno dichiarato che lei fosse 'nell’esercizio delle sue funzioni'. Come no, a tarda sera, sul divano di casa sua, mentre guardava la tv. Quelli che scappano dai processi, devono parlare con quelli che scappano dai processi: scriva a Salvini". La lezione, evidentemente, non l'ha imparata.