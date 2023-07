Vittorio Sgarbi spiazza tutti: "Uniamo qui la giunta", impensabile

29 luglio 2023 a

È estate anche per Vittorio Sgarbi. E così il sottosegretario alla Cultura del governo Meloni indice una riunione in piscina. Impegnato a fare il bagno in un casale, il neo sindaco di Arpino condivide su Instagram le sue vacanze.

"Siamo ad Arpino, in un casale con questa bella piscina e per non perdere né il piacere dell'estate né le funzioni di sindaco uniamo qui la giunta - ha affermato Sgarbi su Instagram - per valutare alcune cose da fare durante l'estate per questa città che vive della sua assoluta potenza e che possa dare delle occasioni anche a chi non è mai stato qui e che possa capire perché io abbia scelto di venirci. Esco dalla piscina e vado in riunione per discutere del futuro di Arpino e del suo passato ricco di bellezze".

Inutile dire che in tanti, tantissimi, lo hanno invidiato: "Vorrei essere anche io il Sindaco di Arpino". E, ancora: "Bella vita sindaco, chiami anche me oltre la giunta". Intanto il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura. E Sgarbi non poteva che dirsi soddisfatto: "Il primo atto della riforma del Ministero della Cultura ha un grande significato politico e incide, ben oltre i criteri organizzativi, sulla identità culturale di alcune città".