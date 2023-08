Barbacetto sbrocca con Sansonetti: "Meloni... ma è matto?"

02 agosto 2023 a

Volano stracci tra Gianni Barbacetto e Piero Sansonetti. Accade a L'Aria Che Tira dove, nella puntata di mercoledì 2 agosto, si parla della strage di Bologna. "Si tratta di una delle stragi che ha avuto più conferme processuali", esordisce Barbacetto su La7 prima di attaccare Giorgia Meloni: "Noi per esempio sappiamo che la strage di Piazza Fontana è stata fatta da Ordine Nuovo, gruppo neofascista fondato da Pino Rauti, uno dei padri nel pantheon della Meloni". Immediata la replica di Sansonetti: "Ma Meloni era piccola, credo non fosse neanche nata".

"No - prosegue scaldandosi Barbacetto -. Giorgia Meloni rivendica Pino Rauti". Ed ecco che Sansonetti gli ricorda che "Rauti è stato assolto da ogni colpa, non tiriamo in ballo i nomi". Un’interruzione che all’interlocutore non piace affatto: "Posso parlare? Se no tenetevi Sansonetti. Ma è matto?". Sono esterrefatto che non creda alle sentenze definitive che raccontano le responsabilità dei Nar". "Ma mancano prove", ribadisce il collega.

E ancora: "Trovo grave che Sansonetti usi Fioravanti come collaboratore sul Riformista". Da qui la stoccata dell'ospite: "Ma è la mia vecchia tradizione comunista che non ho mai rinnegato. Fioravanti scrive da quando era direttore Walter Veltroni, non io". Botta e risposta terminato? Quasi.