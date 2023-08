Franco Bechis inchioda Furfaro: "Sciocchezze! Mai detto!", il piddino balbetta

04 agosto 2023 a

Franco Bechis e Marco Furfaro hanno dato vita a un botta e risposta a sfondo economico nel corso dell’ultima puntata di In Onda, su La7. Tutto è partito dal giornalista, che ha bollato come “sciocchezze” le parole dell’esponente del Pd riguardo alla flat tax con tetto a 85mila euro che riguarda i professionisti. “La Banca d’Italia non ha mai detto le cose che lui ha citato”, ha dichiarato Bechis.

Subito è intervenuto Furfaro, che si è scaldato nella sua replica: “Facciamo una scommessa. La Banca d’Italia ha detto che l’incremento a 85mila euro va a notai, professionisti e ingegneri. Se non è così la prossima settimana vengo in trasmissione e chiedo umilmente scusa, ma se è così viene lei e chiede scusa”. Bechis ha accettato la scommessa e ha poi continuato il suo ragionamento. Tra l’altro tutto è partito dall’incidente che si è verificato alla Camera, dove il governo ha accolto un ordine del giorno sulla patrimoniale presentato da Fratoianni, di Sinistra Italiana.

Il testo, che riguarda l’introduzione delle competenze non cognitive nelle scuole, prevede però anche l’impegno del governo “a valutare l’introduzione di una Next Generation Tax”. Il chiarimento di Palazzo Chigi non si è fatto attendere: per quanto concerne la nuova tassa patrimoniale, l’esecutivo ha “velocemente valutato la proposta e altrettanto velocemente ha concluso che non intende dare seguito alla stessa”.