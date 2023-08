Pietro Senaldi, "impronta identitaria": il nuovo piano del governo Meloni

08 agosto 2023 a

a

a

"Dall'inizio dell'estate il governo sta provando a dare un'impronta identitaria alla politica economica, con dei provvedimenti come l'abolizione del reddito di cittadinanza o la supertassa sugli extraprofitti. Poi ci sarà l'incontro sul salario minimo, c'è stata la riforma fiscale": Pietro Senaldi, in collegamento con Francesco Magnani a L'aria che tira su La7, ha commentato così l'ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva. Ieri, infatti, in cdm è stato approvato il decreto omnibus, che prevede tra le altre cose anche una tassa sugli extraprofitti delle banche. "Giorgetti ha portato una norma di equità sociale che è un prelievo sugli extraprofitti delle banche limitato al 2023. Sono introiti che andranno ad aiuti per mutui sulla prima casa e taglio delle tasse. È una risposta all'aumento del costo del denaro che è stato superiore agli aumenti in carico alle famiglie. Stiamo parlando di alcuni miliardi", ha spiegato ieri Matteo Salvini.

"Si vede l'inizio di un'azione più decisa e orientata all'economia, che poi è il grande tema dell'Italia - ha proseguito il condirettore di Libero, in collegamento con il talk di La7 -. Se noi vogliamo permetterci la sanità pubblica, se noi vogliamo riformare l'istruzione, che mi sembra non sia più all'altezza di un paese moderno, servono i soldi".

Qui l'intervento di Senaldi a L'Aria che tira