Torino, vendetta alla festa di nozze: "Ho le corna". Intreccio politico: chi c'è dietro

"Il dono che ti faccio è la libertà di amare. Amare un noto avvocato al quale tieni più che a me. La nostra relazione finisce qui". Così ha detto dopo un lungo discorso Massimo Segre davanti agli invitati alla sua festa per le nozze con Cristina Seymandi. Il video del discorso inaspettato ha fatto il giro del web. Anche perché la storia del tradimento riguarda una (ex) coppia della "Torino bene".

Lui infatti è un finanziere e banchiere di grande fama con una solida carriera nello studio fiscalista di Carlo De Benedetti. Lei, bionda quarantenne, ha un passato tra le fila dei Cinque stelle come collaboratrice della ex sindaco Chiara Appendino prima, e come candidata poi (nel 2021) nella lista civica di centrodestra per le amministrative di Torino, alla corte di Damilano, poi sconfitto alle urne.

La scena è stata a dir poco clamorosa. Tutto inizia con la futura sposa che emozionata ringrazia "tutti voi che siete venuti qui". Poi parla lui: "Mi sono detto che queste nozze non sono un regalo per lei, ma più per me". Quindi la gelida bordata: "Vai in vacanza col tuo avvocato". Cristina lo guarda, non si muove, è attonita, gelata. "Non crediate che mi faccia piacere fare la figura del cornuto", prosegue lui. "È soltanto una banale storia di infedeltà", "cara Cristina, vai con il tuo avvocato, sii felice con lui". Infine saluta; "Scusate e buonanotte" e si ritira nelle sue stanze. Cristina pare sia svenuta e sia stata fatta riprendere con dei sali.