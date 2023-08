Massimo Cacciari gela Marianna Aprile: "Meloni? Impara, è intelligente"

11 agosto 2023 a

Giorgia Meloni non è Elly Schlein. Lo lascia bene intendere Massimo Cacciari che, in collegamento con In Onda su La7, commenta il faccia a faccia governo-opposizioni sul salario minimo. Qui, nella puntata di giovedì 10 agosto, il filosofo si lascia andare a vari complimenti nei confronti del premier. Premettendo che il presidente del Consiglio "ha una scadenza ben precisa: le Europee, dove deve cambiare la maggioranza, deve parlare come sta facendo ora", l'ex sindaco di Venezia evidenzia come "Meloni impara, deve cambiare, mica è stupida".

Parole che lasciano di sasso Marianna Aprile. "Sì - rincara ancora la dose - mica è stupida, Meloni impara, è intelligente". Il riferimento è chiaro: passata dall'opposizione alla guida del Paese, la leader di Fratelli d'Italia ha ammorbidito di gran lunga i toni. Chi invece ha imparato ben poco è l'avversaria politica. La leader del Pd, a suo dire, "cerca di rimontare una disfatta culturale e politica con la retorica. Non ha nulla di diverso dal reddito di cittadinanza e il salario minimo, che proposte ha? A parte quelle la Schlein non ha proposte, io non ho sentito altro".

Motivo per cui i dem colano a picco, nei sondaggi e alle urne. Anche la battaglia per il salario minimo secondo Cacciari sarà fallimentare: "L'idea di poter stabilire i livelli salariali dallo Stato è ridicolo, patetico. I livelli salariali sono sempre frutto di contrattazioni, laddove non c'è... di cosa stiamo parlando? Certo, possono essere paliativi, ma niente di più".