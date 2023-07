Cacciari, profezia-Europee: "Salteranno per aria". Meloni stravolge gli equilibri

11 luglio 2023 a

I casi giudiziari non devono preoccupare Giorgia Meloni. Per Massimo Cacciari quanto sta accadendo a Daniela Santanchè e Andrea Delmastro "è una storia che si ripete all'infinito", quella fatta di "forze politiche che si fanno la guerra sulla base di indagini giudiziarie". Indagini che non intaccheranno le Europee. "Certamente ci arriverà - risponde ad Affaritaliani.it -. Che cosa vuole che si suicidano da soli? Si suicidava solo l'Ulivo, il Centrosinistra e Renzi. La destra no".

I rischi però sono dietro l'angolo, soprattutto quando si parla di Europa. "L'unica volta che un governo di centrodestra è andato a casa è stato per l'Europa. Quello è il vero rischio. Quindi lo spread e le difficoltà con gli altri Paesi dell'Unione. Più la guerra e soprattutto il tema dei ritardi del Pnrr che non va avanti. Il governo non si suicida come faceva il Centrosinistra, ma solo la governance europea potrebbe farlo cadere".

In ogni caso i partiti alla guida del Paese si muovono compatti. Neppure la morte di Silvio Berlusconi terremota gli equilibri. D'altronde, è il ragionamento del filosofo, Forza Italia ha la funzione di portare Meloni e la destra italiana al governo dell'Europa nel 2024. Troveranno una convergenza per far fuori le socialdemocrazie. Dopodiché siamo sull'orlo della guerra nucleare, ma se c'è un minimo di razionalità si arriva al 2024". Il risultato? "Cambia il mondo. Tutti i partiti che hanno retto l'Ue dal Dopoguerra a oggi salteranno per aria e si passerà a un'Europa a guida Centrodestra. Il Centrosinistra ha fatto di tutto perché ciò avvenisse con una ricerca scientifica della sconfitta".