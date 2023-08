Generale Vannacci, "perso il comando": con chi lo sostituisce l'esercito

18 agosto 2023 a

Dopo aver preso immediatamente le distanze dal generale Roberto Vannacci e dal suo libro autoprodotto dai contenuti omofobi e sessisti, l’esercito è passato ai provvedimenti. Vannacci è stato rimosso dalla guida dell’Istituto geografico militare di Firenze: da domenica 20 agosto prenderà il suo posto il generale Massimo Panizzi, che in passato è stato portavoce dell’ammiraglio Giampaolo Di Paola quando era ministro della Difesa all’interno del governo Monti.

La delicatezza della situazione ha suggerito che non venisse organizzata alcuna cerimonia di avvicendamento. Per quanto concerne Vannacci, verrà trasferito a Roma e sarà a disposizione del Comando delle forze operative terrestri. Un provvedimento scontato quanto doveroso, dato che il generale è pur sempre un rappresentante dell’esercito e ha creato grave imbarazzo con il suo libro dai contenuti fuori di testa. Il ministro Guido Crosetto era stato subito perentorio sull’argomento: “Non vanno, in alcun modo, utilizzate le farneticazioni personali di un generale, ancorché in servizio, per polemizzare con la Difesa e le Forze armate”.

“Il generale Vannacci - ha aggiunto il ministro - ha espresso opinioni personali che screditano l'Esercito, la Difesa e la Costituzione repubblicana. Per questo sarò avviato dalla Difesa l'esame disciplinare previsto”. Da segnalare, inoltre, il fatto che lo Stato maggiore dell’esercito aveva comunicato a Crosetto di non essere a conoscenza dei contenuti espressi nel libro, dato che non erano stati sottoposti ad alcuna autorizzazione e valutazione da parte dei vertici militari.