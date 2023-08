Renzi umilia Schlein a Zona Bianca: "La vedo bene, nel suo futuro..."

24 agosto 2023 a

Matteo Renzi ha avuto una battuta per tutti nel corso della sua ospitata a Zona Bianca, dove è stato intervistato da Giuseppe Brindisi. L’ex premier si è preso gioco di Elly Schlein: “Con la musica è bravissima. Il presente è quello, visto che in Parlamento ci va poco. Lei è molto più brava di me con la chitarra, ha fatto una canzone che io amo molto, dei Cramberries, dal titolo Zombie: secondo me era anche molto adatta a quella festa”.

“La cosa interessante - ha aggiunto - è che la Schlein suona benissimo anche il pianoforte, da Cattelan ha fatto Imagine. Potrebbe avere un futuro a Sanremo, mentre in Parlamento un po’ meno”. Renzi è poi passato a Giorgia Meloni: “All’opposizione era la più brava di tutti, ma ora che è al governo invece balbetta”. E sull’immigrazione: “Oggi la Meloni all’opposizione chiederebbe alla Meloni premier: non avevi promesso il blocco navale? Gli sbarchi sono aumentati del 115%”.

Nel corso dell’intervista è stato toccato anche il caso del generale Roberto Vannacci, che con un libro autoprodotto ha sollevato un polverone: “Farà politica - è la previsione di Renzi - sosterrà le sue tesi anche nell’agone politico, poi se la farò con Alemanno, con la Lega o alle Europee, non lo so e non mi interessa. Crosetto è stato bravo e ha tutelato l’Esercito, la sanzione del ministro è stata giusta”.