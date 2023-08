Schlein, la Festa dell'Unità del Pd? Nessun invito alla destra

23 agosto 2023 a

La destra non è gradita alla Festa nazionale dell’Unità di Ravenna, in programma dal 30 agosto all’11 settembre. Alla coalizione guidata da Giorgia Meloni, infatti, non sarebbe arrivato nemmeno un invito. Pare - come si legge su Repubblica - che l'obiettivo di Elly Schlein sia rafforzare la proposta del Pd, provando a tessere delle alleanze a sinistra. Ecco perché a Ravenna saranno presenti invece Giuseppe Conte, il leader dei 5Stelle; Azione con Carlo Calenda; +Europa con Riccardo Magi; i Verdi-Sinistra con Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Ma non solo: ci saranno anche Pierluigi Bersani e Maria Elena Boschi.

“Con la destra ci confrontiamo in Parlamento”, avrebbero fatto sapere dal Nazareno. A questo punto - ipotizza Repubblica - è probabile che anche l’appuntamento di Fratelli d’Italia, Atreju, in programma a dicembre, non avrà ospiti appartenenti alla sinistra. Nel 2021 ci andò Enrico Letta, allora segretario del Pd. Il sindaco di Ravenna Michele De Pascale ha sottolineato: “L’esigenza del Pd è consolidare le proprie proposte politiche e dialogare con le altre opposizioni. A me pare che siano lo stesso governo e la sua maggioranza a sottrarsi, valga per tutti l’esempio dell’alluvione”. Schlein, intanto, sta facendo un vero e proprio tour delle Feste dell’Unità: oggi è a Reggio Emilia, domani a Bologna, venerdì alla Festa dell’Unità di Modena, poi a Vicenza. Chiuderà a Ravenna il 10 settembre.