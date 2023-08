Generale Vannacci, chi è quest'uomo: "Solo gente di livello"

24 agosto 2023 a

a

a

Il generale Roberto Vannacci presenterà il libro della discordia per la prima volta in pubblico il prossimo 9 settembre. Lo farà al Bagno Biondetti di Marina Pietrasanta: il patron Giacomo Menici è stato contattato da La Stampa per sapere come mai ha deciso di ospitare il generale, che ha sollevato un putiferio con alcune frasi sessiste, omofobe e contro gli immigrati. “Non ho letto il libro, ma stiamo parlando di un militare che rappresenta l’Italia nel mondo, non di un passante”, ha dichiarato Menici.

“Nel mio bagno - ha aggiunto - da anni ospito una rassegna chiamata Talk, con dibattiti e presentazioni di libri. E invito gente di livello e di ogni tipo: da Del Debbio a Wanna Marchi, da Eva Robin’s a Cicciolina. Tutti personaggi con storie che appartengono alla Nazione”. Menici ha poi spiegato di non aver invitato il generale direttamente: “Mica l’ho cercato io. Io una settimana fa con Mario Lavezzi avevo chiuso la stagione in bellezza. Lui ha cercato me, tramite i suoi collaboratori, per chiedere la disponibilità a ospitarlo. E sia chiaro: sono io che faccio un favore a lui, non viceversa”.

Non avendo ancora letto il libro, Menici ha deciso di non sbilanciarsi: “D’accordo con le tesi del generale? Se sono quelle che lei dice, no. Il mio migliore amico è uno stilista gay del Pd. E i miei più stretti collaboratori sono africani. Inoltre il mio bagno è notoriamente libero. In ogni senso: gusti sessuali, preferenze religiose. Qui ho clienti etero, gay, trans. E di ogni categoria sociale: dalle donne delle pulizie ai manager di multinazionali”.