Luigi Berlusconi, maxi mutuo per la villa in centro a Milano: ecco quanto paga

Luigi Berlusconi, conosciuto negli ambienti della finanza milanese come il rampollo che si è sempre dato da fare, non sedendosi mai sul suo cognome, starebbe pagando un maxi mutuo per una villa in centro a Milano. A riportarlo è il Corriere della Sera, che scrive: "Paga ogni mese 50 mila euro di mutuo. Il debito da circa 24 milioni è con Intesa Sanpaolo, la villa di 1.600 metri quadrati è in un quartiere chic di Milano".

La Banca, inoltre, avrebbe accordato anche altri due prestiti per lavori di ristrutturazione, che avrebbero portato il totale a 34 milioni. Il Corsera, poi, fa sapere che la seconda casa di Luigi Berlusconi è invece più modesta come ampiezza: "Solo 450 metri quadrati. È un lussuosissimo appartamento a due passi dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie e dal Cenacolo Vinciano che gli ha venduto l’anno scorso un avvocato specialista di real estate".

Luigi Berlusconi, 34 anni, è sposato con Federica Fumagalli: la coppia ha due figli: Emanuele Silvio nato nel 2021 e Tommaso Fabio nel 2022. Dopo essersi laureato alla Bocconi, ha fatto esperienza alla Jp Morgan e poi alla Sator di Matteo Arpe. Da tempo si dedica esclusivamente alla diversificazione tech della Holding H14.