Bobo Vieri, lo sfogo: "Volevano rubarci il telefono, così l'ho beccata"

02 settembre 2023 a

a

a

"Siamo a qua cena. È arrivata una, e voleva rubare il telefonino ". Inizia così il racconto di Christian Vieri sulla vicenda che lo ha visto coinvolto insieme alla compagna Costanza Caracciolo in un noto ristorante del centro milanese. L'ex attaccante dell'Inter, forte dei suoi 3 milioni di followers su Instagram , ha deciso di postare una storia per mettere in guardia i propri concittadini perché, come lui stesso ricorda, " a Milano bisogna stare attenti ai furti ".

Autrice del tentativo di furto è una giovane nomade in compagnia di suo figlio appena nato. Secondo quanto ricostruito dalla Caracciolo in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera , la ragazza ha adottato un modus operandi già noto a chi naviga sui social. La malintenzionata con una scusa avrebbe tentato un primo contatto con la coppia seduta a un tavolo di un ristorante in zona Moscova. Poi avrebbe coperto il cellulare dell'ex calciatore con un foglio, con l'intenzione di sottrarlo appena fosse stato possibile. Ma la Caracciolo si è immediatamente accorta del trucchetto: "Ho riconosciuto subito il gesto. L'ho beccata, e con Christian l'abbiamo subito allontanata e mandata via".

Como-choc: la turista fa un video in diretta e alle sue spalle... | Guarda

Nonostante la coppia riconosca che non sia successo "niente di grave, anche se è stato spiacevole", la sensazione è che Milano stia diventando sempre meno sicura. "Sono cose che accadono ormai di continuo - spiega la Caracciolo - e che ti costringono a stare sempre allerta e a non poter più passeggiare serenamente per strada, anche in centro".