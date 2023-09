Caivano, FdI contro Saviano: "Teme che sparisca il degrado che lo ha reso milionario?"

06 settembre 2023 a

Lui che contro il degrado e la criminalità dovrebbe fare una battaglia, di fronte al blitz di Caivano storce il naso. Roberto Saviano non riesce proprio a congratularsi con il governo, a meno che non sia di sinistra. Accade anche nel giorno in cui Giorgia Meloni dà il via a un vero e proprio blitz interforze: 400 agenti impegnati al Parco Verde, nel Napoletano, per far fronte a una zona dimenticata in passato dalla Stato ma anche teatro di uno degli ultimi orrori italiani: lo stupro ai danni di due giovani cuginette. Solo qualche giorno fa il premier ha accolto l'appello di don Patriciello, il prete anti-Camorra, allarmato per la situazione.

E ora, a pochi giorni di distanza, il presidente del Consiglio è passato dalle parole ai fatti. Così solo nella giornata di martedì 5 settembre gli agenti hanno sequestrato 45mila euro, molotov, armi sceniche e munizioni, anche proiettili per kalashnikov. E cosa fa Saviano davanti a tutto questo? Semplice: accusa. "Al di là della repressione, che da un punto di vista propagandistico non costa nulla - scrive su Twitter lo scrittore mostrando tutto il proprio livore -, può anticipare ai cittadini italiani quanti miliardi di euro il Governo intende stanziare per iniziare il recupero degli standard minimi di civiltà e democrazia nei tanti Parco Verde presenti in Italia?". Una vera e propria provocazione piovuta sotto un post di Meloni che però non fa paura a Fratelli d'Italia che anzi incalza: "Ma perché si arrabbia così se cerchiamo di fare qualcosa? Ha paura che venga meno il degrado raccontando il quale ha guadagnato milioni di euro?".

D'altronde lo scrittore ha incentrato tutta la carriera sul testimoniare la camorra. Eppure oggi i tempi sono cambiati. Come anticipato da Meloni "è iniziata l'operazione di bonifica del Parco Verde di Caivano. La maxi operazione iniziata all’alba - per la quale ringrazio tutte le Forze dell'Ordine coinvolte - è solo l’inizio di quel lungo percorso che il Governo si è impegnato a portare avanti per ripristinare legalità e sicurezza e per far sentire forte la presenza dello Stato ai cittadini. E gettare così le basi per la ricostruzione sociale e la rinascita del territorio. Contro la criminalità procederemo sempre spediti e senza esitazioni. Affinché in Italia non ci siano più zone franche". Che a Saviano piaccia o no.