Francesca Michelin, stop a tutti i concerti: "Dolori addominali insostenibili"

Doccia fredda per i fan di Francesca Micheli . L'ex vincitrice di X Factor ha infatti annunciato di aver annullato tutti i concerti che aveva in programma . La decisione è arrivata dopo che la cantante, nonostante si fosse sottoposta a un intervento medico, lamentava ancora "dolori addominali insostenibili". Con un lungo post su Instagram , la Michelin ha però voluto informare tutti i suoi followers riguardo i motivi della sua scelta.

La cantautrice ha confidato ai suoi fan di aver scoperto di avere un problema fisico . " Ho cercato di conviverci , continuando a fare la mia vita, nonostante la presenza costante del dolore, ma l'ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi, proprio nel coabitare con la mia fragilità.Sia chiaro - precisa la Michelin - ci sono problemi ben più gravi del mio, ero e sono una persona molto fortunata e ho affrontato questo disagio con lo spirito più propositivo possibile, e il tour, in modo particolare, con la tua presenza, mi ha dato un'energia incredibile ".

Il racconto prosegue poi con il momento dell'operazione: "Purtroppo in questi dodici mesi, nonostante diversi tentativi, il problema non è rientrato , anzi: ho dovuto fare un intervento abbastanza invasivo perché non avevo alternative. Ma, anche se l'intervento è perfettamente riuscito , la cantante non ha mai smesso di avvertire dolore. "Provando a fare il consueto training vocale - spiega la Michelin - ho avvertito dei dolori addominali sempre più importanti, che si sono intensificati e sono diventati insostenibili. Pensavo sarebbero rientrati, che era tutto normale, ma ogni giorno stavo sempre peggio ".

E così si è arrivati ​​alla decisione finale. "Dopo diverse visite - racconta la cantante - i medici mi hanno detto che mi devo fermare più del tempo suggerito inizialmente. E non immaginate la tristezza e la frustrazione che mi ha provocato questa notizia. Non è secondo loro il momento opportuno di tornare sul palco e ho bisogno di prendermi ancora qualche settimana per tornare a fare il mio lavoro, che mi permette di connettermi con voi e di stare (davvero) bene".