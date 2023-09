Morto Domenico De Masi, addio al sociologo: un male fulminante

09 settembre 2023 a

a

a

Addio a Domenico De Masi: è morto a Roma il celebre sociologo, docente emerito di Sociologia del Lavoro all'Università Sapienza di Roma. Aveva 85 anni. Una notizia che travolge il mondo della cultura e anche quello della politica.

Soltanto lo scorso 15 agosto, De Masi aveva scoperto di essere afflitto da una malattia invasiva. La diagnosi lo aveva colpito mentre era in vacanza a Ravello, quando i medici del policlinico Gemelli di Roma gli dissero che, purtroppo, gli restava poco da vivere. Insomma, un male fulminante, quello che ha portato via il celebre sociologo, volto noto che popolava il dibattito televisivo, le cui posizioni negli ultimi anni erano vicine a quelle del M5s.

Addio a Domenico De Masi: la storia dell'ispiratore del reddito M5s, qui l'approfondimento

Dei grillini era considerato uno degli ispiratori. In primis per quel che riguarda il reddito di cittadinanza, per il quale si è sempre speso: prima per portare il M5s a vararlo, ora per difenderlo. Nel corso della sua carriera accademica, il suo focus ha riguardato la sociologia del lavoro e delle organizzazioni, dunque la società postindustriale, lo sviluppo e il sottosviluppo. E ancora, l'analisi dei sistemi urbani, della sociologia applicata al tempo libero e alla creatività, ai metodi e alle tecniche della ricerca sociale con particolare riguardo alle indagini previsionali.