Morte Domenico De Masi, choc alla festa del Fatto: oggi era atteso sul palco

La morte del professor Domenico De Masi è arrivata all'improvviso. Se ne va uno dei più grandi esperti del mondo del lavoro e della sociologia del nostro Paese. A 85 anni, De Masi, ha dovuto fare i conti con una diagnosi, qualche settimana fa (lo scorso 15 agosto), che gli ha lasciato poche speranze.

In pochi sapevano della sua malattia e la morte, arrivata oggi, ha laciato in tanti senza parole. Ma in questa storia c'è un dettaglio drammatico. De Masi era atteso proprio oggi per un incontro a Rina con Franco Cardini all'interno degli eventi della festa del Fatto Quotidiano. All'ultimo minuto è arrivato l'annuncio dell'assenza di De Masi.

E questa notizia arrivata come un fulmine sulla festa del Fatto ha subito fatto pensare alla peggiore delle notizie, trovando purtroppo una drammatica conferma. La diagnosi nefasta era arrivata lo scorso 15 agosto, una malattia invasiva che lo ha portato alla morte nel giro di pochi giorni. I medici del Policlinico di Roma gli avevano comunicato che gli restava poco da vivere. E così è stato, purtroppo. Tutto il mondo della politica si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore. Da qualche tempo era uno dei protagonisti della "Scuola del Fatto". Amava stare a contatto con i giovani. Ma la malattia ha arrestato tutti i suoi progetti per il futuro.