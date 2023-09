Nicola Porro travolge Lilli Gruber con un video: "Come mente sulla Meloni"

10 settembre 2023 a

Si scatena, Nicola Porro. E lo fa in difesa di Giorgia Meloni. O meglio, contro le fake-news che riguardano il premier. Lo fa a Stasera Italia, il programma che conduce su Rete 4, dove mostra un video che la dice lunghissima.

Porro contesta chi accusa Meloni di "non rispondere alle domande dei giornalisti". Balle spaziali di chi, come il Fatto Quotidiano e Lilli Gruber per fare due esempi, ha la memoria corta. Infatti, il conduttore mostra la realtà delle cose con una semplice clip, con cui infilza Mario Draghi e Giuseppe Conte, i due predecessori della Meloni a Palazzo Chigi.

"Incredibile". Meloni "allergica alle domande"? Cosa manda in onda Porro: sinistra muta | Video

Video che mostrano come fossero proprio loro a non rispondere, o peggio a trattare con sufficienza i giornalisti. E Nicola Porro aggiunge: "Sono loro a non rispondere alle domande sensibili". Le immagini mostrate a corredo dell'editoriale in apertura della puntata di Stasera Italia, oggettivamente, parlano da sole: la sinistra in malafede... smascherata.