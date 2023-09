Marianna Aprile provoca Bandecchi: "Cosa fa, mi picchia?", tensione alle stelle

15 settembre 2023 a

Stefano Bandecchi ospite di PiazzaPulita nella puntata di giovedì 14 settembre su La7. Qui il sindaco di Terni, finito nella polemica per aver insultato e tentato l'assalto contro un esponente di Fratelli d’Italia, si rende protagonista di un altro botta e risposta. Questa volta l'interlocutrice è Marianna Aprile. Tutto ha inizio quando il primo cittadino "rivendica che se devo essere attaccato con cose stupide, io posso difendermi".

Parole forti che non piacciono neppure a Corrado Formigli. A quel punto è Aprile a incalzare Bandecchi: "Se io la contraddico, mi picchia?". Ma il sindaco si giustifica: "No signora, se lei mi contraddice io non la picchio". "Lo abbiamo appena visto", prosegue Aprile indicando il filmato che vede Bandecchi litigare in consiglio comunale.

"Lei viene portata via di peso - rincara la dose la giornalista -. Io questo vedo". Ma il primo cittadino non ci sta: "Lei ha sentito quanto mi è stato detto prima? Ossia che sono un pagliaccio criminale?". "E qui lo può menare?", replica per le rime Aprile mentre Bandecchi una volta per tutte chiude la questione: "Se lei non mi fa parlare, e mi offende, io posso difendermi". E in studio cala l'imbarazzo.

Qui il botta e risposta Bandecchi-Aprile a PiazzaPulita