Giorgia Meloni a letto con i migranti: chi arriva a tanto

Dopo aver preso di mira la sorella Arianna, Natangelo passa direttamente a Giorgia Meloni. La questione è sempre quella dei migranti, con gli sbarchi dalla Tunisia che stanno accrescendo l’emergenza. In “casa Meloni” il vignettista ha immaginato la presidente del Consiglio sorpresa a letto con gli immigrati dal compagno Andrea Giambruno: “Ne sbarcano così tanti che non sappiamo più dove metterceli”.

https://x.com/NatangeloM/status/1702972643429814578?s=20

Satira a parte, la Meloni ha annunciato che il governo intende adottare nell’immediato “misure straordinarie” per far fronte agli sbarchi. “Ho scritto alla presidente von der Leyen - ha aggiunto la premier - per chiedere di venire con me a Lampedusa per rendersi personalmente conto della gravità della situazione che affrontiamo e per accelerare immediatamente la concretizzazione dell'accordo con la Tunisia trasferendo le risorse concordate. La presidente von der Leyen è sempre stata collaborativa e non dubito che lo sarà anche stavolta...''.

La premier ha inoltre comunicato di aver "scritto al presidente del Consiglio europeo Michel chiedendogli di inserire all'odg del Consiglio europeo di ottobre la questione migratoria. È mia intenzione in quella sede ribadire che è necessario avviare immediatamente una missione Ue per bloccare le partenze dei barconi''. Per fermare il flusso di migranti illegali e gli sbarchi sulle coste italiane serve una ''missione europea, anche navale, se è necessario, in accordo con le autorità del Nord Africa, per fermare la partenza dei barconi''.