Migranti, orrore del Fatto: Meloni li getta in mare, Salvini guarda i cadaveri

Su Il Fatto quotidiano è fango totale contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Il direttore Marco Travaglio ha infatti pubblicato due vignette ben poco satiriche contro la premier e il vicepremier leghista sul tema dei migranti. "La Passerella", è il titolo del disegno di Vauro pubblicato sulla prima pagina del giornale. Tema: "migranti", appunto. La scena si svolge a Lampedusa. Nell'illustrazione si vede Giorgia Meloni, la quale dal molo dell'isola siciliana, toglie la scaletta per l'approdo di un barchino. L'uomo viene quindi gettato in mare, mentre la donna, con un bebè in braccio resta sull'imbarcazione.



A pagina 2 segue la vignetta di Natangelo contro il leader della Lega che vuole vedere morta la Meloni. "E sul terribile caos migranti Salvini si sedette gioioso a riva aspettando di vedere passare il cadavere di Giorgia Meloni", è il titolo. Ed ecco quindi Matteo Salvini seduto sul prato davanti a un fiume pieno di cadaveri che galleggiano. "Eccolo... An ho. Forse è quello?", si chiede il ministro. "No, nemmeno", è la sua risposta. E ancora, parla tra sé Salvini: "Quell'altro no. Quello lì no. Quello sembrerebbe ma non è".



