Marta Fascina e Marina Berlusconi, i "4 giorni": Berlusconi, retroscena sull'eredità

Dagospia ha pubblicato uno dei suoi famosi flash, stavolta riguardo al “capitalismo familiare”. Stando a quanto riporta il sito di Roberto D’Agostino, continuano i guai giudiziari per l’eredità di Leonardo Del Vecchio e di Gianni e Marella Agnelli: in entrambi i casi gli eredi sono l’uno contro l’altro. Storie completamente diverse rispetto a quella della famiglia Berlusconi: “Tutto è filato liscio, grazie anche a una amabile vacanza di 4 giorni sulle Alpi svizzere di Marina Berlusconi con Marta Fascina”.

Al lascito da 100 milioni previsto da Silvio Berlusconi per l’ultima compagna hanno deciso di contribuire in modo proporzionale proprio i figli del Cavaliere. Quest’ultimi hanno accettato pienamente il testamento del padre e senza beneficio di inventario: un modo per non allungare la pratica, ma anche e soprattutto il segno della volontà di procedere a una successione serena, anche nei confronti della Fascina, che è stata la “quasi moglie” del Cav negli ultimi anni.

“Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi - si legge nella nota congiunta rilasciata lo scorso 12 settembre - rendono noto di aver accettato l’eredità del loro padre, interpretandone le ultime volontà in totale armonia per onorarne la memoria con profonda gratitudine, ispirandosi alla sua immensa generosità. Per effetto di tale accettazione Marina e Pier Silvio Berlusconi assumono congiuntamente il controllo indiretto su Fininvest Spa, assicurandone con chiarezza la stabilità e la continuità gestionale”.