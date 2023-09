Giuseppe Cruciani contro Ultima generazione: "Purtroppo non si usa più il manganello"

22 settembre 2023 a

Giuseppe Cruciani ha ferocemente criticato gli attivisti di Ultima Generazione che hanno bloccato una strada a Milano per protestare per il clima intralciando anche il passaggio di una ambulanza. Il conduttore de La Zanzara su Radio 24 si è scatenato. A farlo infuriare, più di tutto, è il fatto che gli ambientalisti aveva la pretesa di dirigere la circolazione dei mezzi di pronto soccorso. "Perché in Italia il manganello non si usa più o si usa poco?", ha tuonato Giuseppe Cruciani. "Io non sono un fan del manganello, ma quando una strada va sgomberata, va sgomberata in qualche modo. Purtroppo il manganello non si usa più", ha ribadito.

Due giorni fa, il 20 settembre, alla mattina, poco prima delle 8, in orario di punta, sei attivisti di Ultima Generazione hanno infatti bloccato viale Fulvio Testi, una delle principali arterie stradali di Milano. Il gruppetto è stato poi sgomberato dalla polizia dopo le 8.20, quando gli agenti hanno approfittato del fatto che gli attivisti si erano scansati per permettere il passaggio a un'ambulanza per tagliare a loro volta le catene con cui i militanti ambientalisti si erano legati tre persone alla volta.

Attorno alle 9, infine, le donne, che hanno fatto resistenza passiva, sono state fatte salire sulle volanti e condotte alla questura di Milano.