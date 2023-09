Morto Sommajuolo, l'ultimo sfogo al TgLa7: "Mentana? Un atto di gentilezza"

28 settembre 2023 a

Addio ad Armando Sommajuolo, storico volto del giornalismo, conduttore fino al 2015 del TgLa7. Il giornalista ci ha lasciato a 70: la triste notizia è stata data sui suoi profili social da Enrico Mentana, direttore del TgLa7.

"Stamattina se n’è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di noi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari", ha scritto Mentana.

Dunque i profili social de La7 hanno voluto ricordare Sommajuolo riproponendo il saluto che Mentana gli tributò in studio poco prima della sua ultima conduzione: "Volevo che fossero tutti i telespettatori a poterti salutare e volevo salutarti anche io in diretta. D'altronde si dice che noi non ci alziamo mai, no? Non lasciamo mai le poltrone. ma tu sei un valido esempio di chi dice: ho fatto la mia parte e spero che arrivi qualcuno di più giovane", disse Mentana. "Ci tenevo a salutarti alla fine di questa giornata".

Morto Armando Sommajuolo, dramma a La7: le parole di Enrico Mentana

E ancora, nel medesimo filmato, il saluto di Sommajuolo al suo pubblico, dopo la sua ultima effettiva conduzione: "Lo studio è pieno di gente, sono anche molto emozionato - disse in favor di telecamera -. Fuor di retorica voglio ringraziarvi perché molti di voi mi seguono da trent'anni e mi hanno cazziato quando c'era bisogno di farlo. E supportato e sopportato nei momenti più bui. Quindi, vi voglio ringraziare tutti. E concedetemi anche di ringraziare pubblicamente Enrico Mentana, che mi ha commosso e sorpreso dedicandomi un servizio ringraziandomi così in diretta. Al contrario di quanto scritto da alcuni piccoli giornali in questi ultimi giorni, ho apprezzato moltissimo quest'atto, che considero un atto di gentilezza del direttore nei miei confronti", concluse Sommajuolo levandosi un sassolino dalla scarpa.