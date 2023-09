Spot Esselunga, la rabbia di Tommaso Cerno: "Idiozie della sinistra"

29 settembre 2023 a

Guai essere di sinistra e fare apprezzamenti allo spot di Esselunga. Nei giorni scorsi Tommaso Cerno, ex senatore del Pd oggi nel Gruppo Misto, è stato preso di mira dai compagni per aver elogiato la trovata pubblicitaria che mostra una bimba nel tentativo di far riconciliare i genitori separati. Lui stesso ne ha dato conto in un video pubblicato sui social: "La sinistra mi ha attaccatto perché mi ha spiegato che i bambini non si usano e un'altra marea di idiozie". Eppure lui lo spot lo ha apprezzato eccome, arrivando addirittura a paragonarlo al discorso alla Luna pronunciato dal Papa.

"Le lacrime da asciugare, la carezza ai bambini, la famiglia che si frantuma, la tristezza nascosta, la lontananza in mezzo a mille parole - elenca nel filmato -. È il nipotino del discorso alla Luna di Papa Giovanni". Per Cerno, infatti, "i temi sono gli stessi". Da qui la lezione "a quella sinistra che mi ha attaccato": "Guardatevi la storia di questo Paese, guardate cosa sta sotto terra e ricordatevi che quelle parole le pronunciò tanti anni fa in uno dei più grandi discorsi pontificali un uomo che per primo visitò i carcerati, che per primo visitò gli ospedali e che oggi mostrerebbe una pesca dal balcone di piazza San Pietro".

Cerno, a polemica iniziata, aveva ammesso: "Io che sono Lgbt, anzi solo G… adoro questo spot di Esselunga e davvero non capisco quella sinistra bacchettona che con la scusa del politically correct non parla più di niente". E pensare che colleghi come Angelo Bonelli sono riusciti a fare della pubblicità un pretesto per attaccare Giorgia Meloni. Il co-portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra ha detto al premier di "spegnere la Tv e occuparsi delle famiglie italiane e del caro bollette" perché "nei supermercati ci sono anziani che comprano due fette di prosciutto perché tra pensioni basse e aumento dei beni di prima necessità la situazione è drammatica".