Spot Esselunga, Marcello Vinonuovo: cosa svela quella pesca

Marcello Vinonuovo prende le difese di Esselunga. Dopo le numerose polemiche sullo spot che vede una bimba nel tentativo di riavvicinare i genitori separati, è il giornalista a raccontare la sua personale esperienza.

Da papà separato, ecco la testimonianza dell'inferno della separazione con alcune coppie che arrivano a litigare addirittura per un quadro di scarso valore. Eppure queste miserie non sono per tutti, le conoscono e le capiscono solo quelli che ci passano. Almeno fino a quando non è arrivata la pubblicità. Uno spot che porta in scena una storia che riesce a raccontare questa condizione con una semplicità e una banalità del bene disarmante. E allora ecco che si arriva a un'unica conclusione: magari fossero tutte così le madri e i padri che prendono in mano quella pesca e riflettono sul bene e l’amore possibile, sul rispetto reciproco, anche da separati.

