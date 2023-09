Fedez, "i medici mi hanno salvato": un altro dramma, l'emorragia interna

29 settembre 2023 a

Fedez si trova ricoverato in chirurgia, dopo essere arrivato ieri - giovedì 28 settembre - al Pronto Soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. L’indiscrezione arriva dall’Adnkronos, dopo che il rientro improvviso di Chiara Ferragni dalla Fashion Week di Parigi aveva acceso i riflettori sulle condizioni di salute del marito. Intanto dallo staff dell’imprenditrice digitale le bocche rimangono sigillate: “Non abbiamo alcuna dichiarazione ufficiale da rilasciare su Chiara e Federico”. In serata ci ha pensato direttamente Fedez a spiegare come stanno le cose: "Intanto grazie per tutti i messaggi che i state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti".

"Purtroppo - ha spiegato - attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita". Le storie condivise dalla Ferragni su Instagram avevano subito dato motivo di pensare che l’emergenza fosse legata a Fedez. Diverse voci affermano che il rapper fosse stato ricoverato d’urgenza per un problema che adesso è stato precisato dal diretto interessato. Di certo il fatto che sia scomparso dai social, dove è solitamente molto presente e assiduo nel pubblicare contenuti, era una sorta di conferma che qualcosa non andava per il verso giusto.

Il primo segnale lo aveva lanciato proprio la Ferragni, che sui social ha fatto sapere di aver preso il primo aereo per Milano insieme all’amica Chiara Biasi a causa di una non meglio precisata “emergenza”. Poi Mr Marra, co-conduttore di Muschio Selvaggio, ha sfiorato l’argomento Fedez in una live su Twitch, chiedendo di mandare un abbraccio al rapper. “E non dico altro”, ha chiosato il dj, scatenando la preoccupazione dei fan, che adesso possono tornare a respirare tranquilli, grazie a Fedez che ha rotto il silenzio sulle sue condizioni.