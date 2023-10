Chico Forti: "Continuo a lottare grazie al vostro affetto"

Chico Forti 03 ottobre 2023 a

Ventinove settembre: da anni lego questo giorno alla data di nascita di due uomini, entrambi chiamati Silvio. Il primo, quello più noto e Cavaliere, ha perorato la mia causa negli ultimi anni della sua vita, quando non era più alle redini del nostro Paese: meglio molto tardi che mai! Il secondo, conosciuto come Silvietto, per anni è stato stretto collaboratore del primo anche nelle sue relazioni diplomatiche (incluse più visite alla Casa Bianca). E Silvietto, oltre a perorare la mia causa, è venuto a visitarmi. Il 29 settembre odierno ha apportato un motivo in più per memorizzare la ricorrenza: la visita di Michele Mistò, nuovo console generale a Miami, accompagnato da Andrea Di Giuseppe (un nostro parlamentare) con la moglie Federica. Una visita ottenuta attraverso il canale consolare, durante la settimana e non nel weekend come le visite normali, impregnata d’affetto, amicizia e solidarietà, in sostituzione della classica visita pragmatica per verificare il trattamento del cittadino.



AMICIZIA FRATERNA

Andrea e Federica, essendo parzialmente residenti in Florida, erano già venuti a visitarmi due volte, mentre per Michele, fresco instaurato, è stato il battesimo col galeotto nazionale. Ad onor di causa, ogni console preposto negli anni della mia incarcerazione mi ha onorato con più visite: all’inizio con alcuni ho fatto clic, con altri è stato un rapporto diesel, ma a fine mandato, immancabilmente per tutti, si è instaurata un’amicizia ben oltre al mero rapporto di rappresentanza. Per tutti, purtroppo, un’inevitachele, perché per la prima volta e senza nulla togliere ai suoi predecessori, oltre all’impeccabile professionalità ed affabilità che contraddistinguono questa ristretta comunità, ho percepito un immediato affetto fraterno, privo del camouflage implicito della diplomazia. Può essere che la mia sinestesia abbia alimentato la chimica, di fatto però l’impatto è stato una prima volta in questo ecosistema consolare. Nel raccontarsi e raccontarci, abbiamo scoperto d’essere entrambi “lucid dreamer” ovvero di possedere la coscienza del sogno, di sapere che stiamo sognando, riuscendo a completare un sogno dopo un’imprevista interruzione. Addirittura, nel mio caso, tanti annidi reclusione hanno affilato la mia naturale predisposizione a poter programmare un sogno come col telecomando di una televisione. Dai sogni poi siamo passati alle passioni, alle esperienze di vita, e i minuti si sono trasformati in ore, Andrea e Federica hanno aggiunto ceppi ricchi di resina al fuoco elocutivo.

OCCHI LUCIDI

Una visita che mi ha colmato il cuore di gioia, mi ha fatto sentire amato e rispettato, e non mi vergogno nell’ammetterlo, mi ha fatto venire gli occhi lucidi e il nodo alla gola, menzionando alcune delle numerosissime manifestazioni di solidarietà: nel caso specifico, la dedica durante il concerto a Fort Lauderdale, da parte di Andrea e Virginia Bocelli. Una visita capitata al momento giusto, questa, quando le mie batterie tendevano al rosso; una carica di energia che mi permette di continuare a lottare per ottenere giustizia. Michele mi ha chiesto: «Ma Chico, come riesci a mantenerti così forte, fiero e fiducioso?». Spontanea ed immediata, la mia risposta: «Grazie all’affetto ed alla solidarietà di persone come voi, che non smettete di sorprendermi nel perorare la mia causa». Ricorderò sempre questa data legata al Cavaliere e a Silvietto, ma d’oggi in poi sarà ancora più impressa nella mia mente per questo magnifico incontro. Michele in qualità di console e Andrea come parlamentare rappresentano tutti voi italiani che avete a cuore la mia causa. Testimoni e messaggio hanno raggiunto il mio cuore. Ora ritorno a navigare, con voi come faro.