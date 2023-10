Mestre, Senaldi inchioda Panella e sinistra: "Salvini specula sui morti?"

04 ottobre 2023 a

È scontro tra Tiziana Panella e Pietro Senaldi. Al centro le cause ancora incerte dell'incidente di Mestre. I motivi dietro al volo dal cavalcavia dell'autobus guidato da Alberto Rizzotto sono un mistero. Certo però è che il mezzo, dopo essere precipitato, ha preso fuoco. Un dettaglio su cui si è soffermato Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Il leader della Lega ha avanzato il sospetto sulle batterie elettriche: "Qualcuno mi dice che le batterie elettriche prendono fuoco più velocemente di altre forme di alimentazione e in un momento in cui si dice che tutto deve essere elettrico uno spunto di riflessione è il caso di farlo".

Eppure per Panella il vicepremier avrebbe fatto meglio ad aspettare prima di esprimersi. "Il ministro ci facesse sapere chi gliel'ha detto", incalza la conduttrice di Tagadà mentre Senaldi ribatte: "Si sa, è un dato di fatto. Era già in tutte le agenzie". Ma Panella rincara la dose: "Che significa? Si dibatte del tema anche al bar". "Sì, ma le redazioni non sono il bar", dice la sua il condirettore di Libero.

E nel frattempo non mancano le critiche dal Pd: "Salvini specula sui morti, è indecente". "Ecco - si intromette la conduttrice dopo aver letto la notizia giunta nello studio di La7-, nella migliore delle ipotesi ti presti a questo commento". Non è d'accordo Senaldi: "Ma scusa Tiziana, ma perché specula sui morti? Stiamo facendo un'indagine. Una buona parte è morta a causa dell'incendio. Dirlo non è speculare. Dato che c'è una transizione ecologica, avremo tutti mezzi elettrici, mi vorrai dire se la mia auto è più sicura o no? Mi vorrai dire quanti incidenti come questo e quanti morti avremo? Sono tutte domande che credo alla gente interessino".