Israele, Minoli e quel dettaglio su Putin: "Cosa è sconvolgente"

A Stasera Italia si parla dell'attacco di Hamas ai danni di Israele. Ospite di Augusto Minzolini nella puntata di sabato 7 ottobre su Rete 4, Giovanni Minoli. È lui a far notare che "se uno ci pensa sono sorprendenti le reazioni di Putin e dell'Arabia Saudita che sono molto molto caute e orientate a cercare di trovare dei punti di convergenza per evitare questi massacri". Massacri che, a detta del giornalista, "potrebbero diventare sconvolgenti nel momento in cui gli ostaggi non più oggetto di trattativa e di scambio ma oggetto di omicidi, molto efficaci dal punto di vista della comunicazione. Abbiamo visto tagliare le teste in diretta in altri momenti di conflitto...".

L'allerta dunque resta alta. La Russia, stando a varie indiscrezioni, sarebbe in contatto con Israele, con la Palestina e con i Paesi arabi in seguito a quella che definisce "esacerbazione del conflitto israelo-palestinese". A confermarlo il vice ministro degli Esteri russo, rappresentante speciale del presidente Vladimir Putin per il Medio Oriente e l'Africa, Mikhail Bogdanov. "Ora siamo in contatto con tutti. Con gli israeliani, i palestinesi e gli arabi. Esamineremo tutte le circostanze e capiremo tutto", ha detto a Interfax.

"Naturalmente, chiediamo sempre la moderazione", ha detto per poi aggiungere: "Cerchiamo prima di tutto di capire cosa sta succedendo e perché, e quali conseguenze avrà". Da qui la conclusione: "Abbiamo sempre detto che si tratta di un circolo di violenza senza fine. Le parti stanno dando inizio a nuove violenze invece di accordarsi su una base reciprocamente accettabile che tenga conto del diritto internazionale. Nessuno sta lavorando sull'orizzonte politico. È la cosa piu' importante".