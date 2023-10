Israele, il dramma della bimba: "Ci uccideranno?". Poi aprono il fuoco: video-choc

Un filmato riprende quanto accade in una casa nel sud di Israele, da ore nelle grinfie dei terroristi di Hamas. Qui un bambino chiede "cosa ci stanno facendo?", la madre risponde "ci stanno prendendo in ostaggio". E lui, terrorizzato: "Ci uccideranno?", "Hanno detto che non lo faranno". Più tardi però si sentono degli spari dall'esterno. Intanto cresce il bilancio delle vittime. Questo sale a oltre 150, secondo i media in lingua ebraica che citano funzionari medici. Il ministero della Sanità afferma che 1.104 persone sono rimaste ferite negli attacchi, tra cui i terroristi di Hamas che si sono infiltrati in Israele e hanno ucciso soldati e civili.

Hamas ha attraversato più punti, travolgendo quella che l'esercito considerava una recinzione di confine altamente sofisticata. Tredici ore dopo l'inizio degli attacchi, si ritiene che vi siano ancora 22 aree "attive" nel Sud di Israele, dove uomini armati sono ancora attivi o si teme che siano sul campo.

E i numeri sono destinati a crescere. Il conflitto non sembra cessare con l'ala militare del movimento palestinese Hamas, le Brigate Al-Qassam, che hanno lanciato 150 razzi su Tel Aviv in risposta al bombardamento israeliano di un edificio nella Striscia di Gaza. "In risposta all'attacco a una torre residenziale nel centro di Gaza, le brigate di Al-Qassam stanno ora lanciando un massiccio attacco missilistico, sparando 150 razzi su Tel Aviv", si legge in una nota.

Qui il filmato girato nell'abitazione israeliana:

Filmed at a house in southern #Israel by Hamas terrorists. The child is asking “what are they doing to us?”, his mother answers “they are taking us hostage”. “Will they kill us”? He asks. “They said they won’t”. Gunshots are later heard from outside, I edited out the horrified > pic.twitter.com/bRhGxJNXd3